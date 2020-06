Klagenfurter Ehepaar starb bei Unfall in Friaul

In Slowenien ist am Mittwoch ein österreichischer Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 47-Jährige war in der Nähe von Mislinja von hinten auf ein stehendes Auto geprallt, das links abbiegen wollte. Nach dem Aufprall geriet der Biker auf die andere Straßenseite und stieß noch frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Der Mann starb am Unfallort.