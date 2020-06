Kampusch-DNA: Polizist belastet Ex-OGH-Präsidenten

Das Verwirrspiel um DNA-Proben eines angeblichen Kindes von Natascha Kampusch geht weiter: Der Polizist, der illegal DNA-Proben eines Schulkindes besorgt haben soll, hat laut Informationen der Wochenzeitung Falter vor dem Bundesamt für Korruptionsbekämpfung ausgesagt, dass er im Auftrag des ehemaligen OGH-Präsidenten Johann Rzeszut gehandelt habe. Dieser bestreitet die Vorwürfe. Rzeszut war Mitglied der Kampusch-Evaluierungskomission und hat in den vergangenen Monaten massive Kritik an der Justiz in Sachen Kampusch-Ermittlungen geübt.