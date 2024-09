Baustelle in Velden: Bagger stürzte in den Wörthersee

Ein acht Tonnen schwerer Bagger ist am Mittwochnachmittag zur Gänze in den Wörthersee gestürzt. Während Grabungsarbeiten auf einer Baustelle in Auen bei Velden (Bezirk Villach-Land) gab das Erdreich aus bisher unbekannter Ursache plötzlich nach, so die Polizei in einer Aussendung.