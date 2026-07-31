Ein 51-jähriger Wiener hat am Freitagnachmittag bei einem Sprung in den Kärntner Keutschacher See schwere Verletzungen erlitten.

Der Mann war vor den Augen seines elfjährigen Sohnes mit einem sogenannten Seemannsköpfler, bei dem man die Arme am Körper anlegt, vom Badesteg in das nur etwa einen Meter tiefe Wasser gesprungen.

Anschließend trieb er nur noch mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Das Kind zog zusammen mit anderen Badegästen den Vater aus dem See, so die Polizei.