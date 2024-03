Villacher verkauften Drogen um mehrere 100.000 Euro

Gleich mehrere Fälle von Drogenkriminalität beschäftigen die Polizei in Villach. Bereits im Februar beziehungsweise vergangenen Herbst wurden drei Personen festgenommen. Sie sollen unabhängig voneinander im großen Stil mit Heroin, Kokain und Cannabiskraut gehandelt und so bis zu 300.000 Euro eingenommen haben. Am Freitag kam noch ein weiterer Großeinsatz im Drogenmilieu in Villach hinzu, hier laufen aber noch die Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Bereits am 21. Februar wurde eine 32-jährige Frau in ihrer Wohnung in Villach festgenommen. Dabei wurden Drogen und mehrere 1.000 Euro Bargeld sichergestellt, außerdem wurden ihr die Einfuhr, der Verkauf und die Weitergabe von mindestens fünf Kilogramm Heroin nachgewiesen. Der Wert der Suchtmittel dürfte mindestens 100.000 Euro betragen haben, die 32-Jährige ist in Untersuchungshaft. Witeres Duo festgenommen Weiters ermittelte die Polizei gegen zwei 20-jährige Männer aus Villach, weil der Verdacht bestand, dass sie mit der 32-Jährigen zusammenarbeiteten. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht - allerdings sollen auch sie im großen Stil gedealt haben. Sie sollen 37 Kilogramm Cannabiskraut und ein Kilogramm Kokain verkauft zu haben, die Drogen hatten einen Wert von bis zu 200.000 Euro. Sie wurden bereits im Oktober 2023 festgenommen.

Freitagfrüh erfolgte schließlich ein weiterer Zugriff in Villach, der aber in keinem Zusammenhang mit den beiden anderen Fällen steht. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Die Ermittlungen liefen am Freitag noch, genauere Informationen will die Polizei erst am kommenden Montag bekanntgeben.