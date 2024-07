Traditions-Biermarke wandert ab: Villacher haben Schaum vorm Mund

Die Brau Union

setzt in Österreich über fünf Millionen Hektoliter Bier pro Jahr ab. Zu ihr zählen 14 Biermarken, wie etwa Gösser, Schwechater, Edelweiß, Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger oder Fohrenburger. Seit dem Jahr 2003 ist die Brau Union Teil von Heineken. Die Brau Union dominiert dabei mit gut 60 Prozent den heimischen Biermarkt.

Auf der anderen Seite

stehen in Österreich Brauereien wie Stiegl, Egger, Ottakringer, Hirter, Mohren oder Schloss Eggenberg.

Hallein

Das Schicksal von Villacher Bier ist übrigens kein Einzelfall. Der Journalist Conrad Seidl, in Österreich auch als „Bierpapst“ bekannt, zog erst kürzlich im Nachrichtenmagazin „Profil“ einen Vergleich von Villacher Bier mit jenem in Kaltenhausen: „Offenbar will man in Villach ähnlich vorgehen, wie schon vor zehn Jahren in Hallein: Da wurde die Großbrauerei in Kaltenhausen geschlossen und die Produktion im Wesentlichen nach Zipf verlegt – dafür wurde in Kaltenhausen eine Spezialitätenproduktion aufgezogen.“

Zukunft

Auch am Standort Villach soll künftig bei Villacher Bier auf Bierspezialitäten gesetzt werden. Dazu soll eine Biererlebniswelt und ein Veranstaltungsbereich entstehen. Investitionssumme: rund vier Millionen Euro. Geplante Fertigstellung: Anfang 2026