Vier Verletzte durch brennendes Frittierfett in Kärnten

Vier Personen sind am Sonntag in Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) durch brennendes Frittierfett verletzt worden. Ein 40-Jähriger und seine 16-jährige Tochter erlitten Verbrennungen, die 35-jährige Mutter und ihre 18-jährige Tochter wurden von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei mit.