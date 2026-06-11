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65 Feuerwehreinsätze in Kärnten: Unwetter sorgten für überflutete Keller
Hauptsächlich umgerissene Bäume und überflutete Keller als Grund; viele Bäche über die Ufer getreten.
Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat in der Nacht auf Donnerstag für 65 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Haupteinsatzgrund waren vom Sturm umgerissene Bäume, aber auch überflutete Keller und über die Ufer getretene Bäche, teilte die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Donnerstagfrüh auf APA-Anfrage mit.
Begonnen hatte die Einsatzreihe bereits am frühen Abend in Oberkärnten. Im Verlauf der weiteren Stunden breitete sich das Unwetter dann auf weite Teile des Bundeslandes aus.
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