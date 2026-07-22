B94 bei Hunnenbrunn: Zwei Verletzte nach Wendemanöver

Auf der B94 in Hunnenbrunn kam es am Mittwochvormittag, dem 22. Juli 2026, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Eine 54-jährige Klagenfurterin soll beim Wenden ihres PKW aus einer Bushaltestelle heraus den entgegenkommenden Wagen einer 56-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan übersehen haben – es kam zum Zusammenstoß.

Unfallhergang: Wendemanöver endet mit Kollision

Laut Polizeibericht fuhr die 54-Jährige mit ihrem PKW aus einer Bushaltestelle in Hunnenbrunn und wendete dabei in Richtung St. Veit an der Glan. Dabei soll sie mutmaßlich den aus Richtung St. Veit an der Glan kommenden PKW der 56-jährigen Frau nicht wahrgenommen haben. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.