Trinkwasser in Kärntner Gemeinde verunreinigt: 800 Haushalte betroffen

Eine Verunreinigung des Wassers der Trinkwasserversorgungsanlage Döbriach ist in der Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) festgestellt worden. Der Obmann der Wassergenossenschaft, Michael Ertler , bestätigte gegenüber der APA einen Bericht der "Kleinen Zeitung".

Die an das Leitungsnetz angeschlossenen rund 800 Haushalte wurden aufgerufen, das Trinkwasser vor der Verwendung mindestens drei Minuten lang abzukochen. Am Montag werde eine neuerliche Wasserprobe genommen.

Zuversicht

Das Trinkwasser aus dem Leitungsnetz der Wassergenossenschaft Döbriach hat nach starken Regenfällen den mikrobiologischen Parameter bei den Kolibakterien überschritten. Die Gemeinde kündigte an, die Bevölkerung nach der nächsten Wasserprobenentnahme am Montag zu informieren. Er hoffe, dass bei dieser Überprüfung dann wieder alle Werte passen und die Wassergenossenschaft zeitnah Entwarnung geben könne, gab sich Ertler gegenüber der APA zuversichtlich.