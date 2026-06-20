Tauernautobahn: Unfall wegen Sekundenschlaf auf der A10

Auf der Tauernautobahn A10 hat sich Samstagfrüh ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 05:50 Uhr kam eine 52-jährige deutsche Staatsangehörige im Bereich Paternion in Fahrtrichtung Villach mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Nach ihren eigenen Angaben war ein Sekundenschlaf die Ursache.

Laut Angaben der Lenkerin verlor sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zunächst rechts von der Fahrbahn ab, wobei sie die dortige Leitschiene touchierte. In weiterer Folge querte der Pkw die gesamte Fahrbahn und touchierte auch die linke Leitschiene. Sowohl die 52-Jährige als auch ihr 56-jähriger Ehemann, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls im Fahrzeug befand, erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.