Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kärnten

Nachbar soll Frau gewürgt und bedroht haben

Ein 34-Jähriger soll in St. Veit an der Glan eine 59-Jährige attackiert, gewürgt und bedroht haben.
19.06.2026, 12:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Am 18. Juni 2026 gegen 17.10 Uhr gab in St. Veit an der Glan eine 59-jährige Frau an, von ihrem 34-jährigen Nachbarn körperlich attackiert, gewürgt und bedroht worden zu sein.

Opfer ins Krankenhaus, Tatverdächtiger festgenommen

Die 59-Jährige wurde durch den Vorfall nicht offensichtlich verletzt, begab sich jedoch mit dem Rettungsdienst zur Abklärung möglicher Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt. Der 34-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion verbracht. Danach wurden das Opfer und Zeugen einvernommen.

31-Jährige stirbt bei Auffahrunfall auf A2
Wörthersee-Villa von Heidi Horten zu haben – doch Preis bleibt geheim

Justizanstalt Klagenfurt: Staatsanwaltschaft ordnet Einlieferung an

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach den Einvernahmen des Opfers und von Zeugen ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung des 34-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an. Gegen ihn besteht der Verdacht der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung.

Blaulicht Klagenfurt
kurier.at  | 

Kommentare