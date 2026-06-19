Nachbar soll Frau gewürgt und bedroht haben

Am 18. Juni 2026 gegen 17.10 Uhr gab in St. Veit an der Glan eine 59-jährige Frau an, von ihrem 34-jährigen Nachbarn körperlich attackiert, gewürgt und bedroht worden zu sein.

Opfer ins Krankenhaus, Tatverdächtiger festgenommen

Die 59-Jährige wurde durch den Vorfall nicht offensichtlich verletzt, begab sich jedoch mit dem Rettungsdienst zur Abklärung möglicher Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt. Der 34-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion verbracht. Danach wurden das Opfer und Zeugen einvernommen.