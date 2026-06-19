Nachbar soll Frau gewürgt und bedroht haben
Am 18. Juni 2026 gegen 17.10 Uhr gab in St. Veit an der Glan eine 59-jährige Frau an, von ihrem 34-jährigen Nachbarn körperlich attackiert, gewürgt und bedroht worden zu sein.
Opfer ins Krankenhaus, Tatverdächtiger festgenommen
Die 59-Jährige wurde durch den Vorfall nicht offensichtlich verletzt, begab sich jedoch mit dem Rettungsdienst zur Abklärung möglicher Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt. Der 34-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion verbracht. Danach wurden das Opfer und Zeugen einvernommen.
Justizanstalt Klagenfurt: Staatsanwaltschaft ordnet Einlieferung an
Gegen den 34-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach den Einvernahmen des Opfers und von Zeugen ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung des 34-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt an. Gegen ihn besteht der Verdacht der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung.
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