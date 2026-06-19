31-Jährige stirbt bei Auffahrunfall auf A2

Auf der A2 Südautobahn ist am 18. Juni 2026 gegen 18:30 Uhr eine 31-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die PKW-Lenkerin kollidierte mit dem Heck eines stehenden LKW samt Sattelauflieger; trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Notärztin nur noch ihren Tod feststellen.

Auffahrunfall im Stau: Ursache noch ungeklärt

Ein litauischer Staatsangehöriger lenkte einen LKW samt Sattelauflieger auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Aufgrund einer Staubildung kam das Fahrzeug auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Zur selben Zeit lenkte eine 31-jährige Frau ihren PKW ebenfalls in Fahrtrichtung Wien. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte sie mit dem Heck des stehenden LKW. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.