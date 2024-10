Trickbetrug mit Handy: Kärntnerin fiel auf SMS herein

Eine Frau aus Klagenfurt fiel auf einen Trickbetrüger herein, der sie per SMS um Geld bat.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag berichtete, überwies die 64-Jährige mehrere Hundert Euro .

Demnach hat sich der bisher unbekannte Täter am Sonntag via Kurznachricht bei der Klagenfurterin gemeldet und sich als deren Sohn ausgegeben. Er gab vor, sein Mobiltelefon sei kaputt, doch er müsse dringend zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro tätigen.

Betrugsverdacht



Die Frau überwies daraufhin mehrere Hundert Euro auf das in der Nachricht beschriebene Konto. Bei einem zufälligen Telefonat mit ihrem Sohn zeigte sich jedoch, dass er nicht um Geld gebeten hatte. Die Familie erstatte Anzeige wegen des Verdachts des Betruges.