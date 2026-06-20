Massenkarambolage auf Südautobahn fordert fünf Verletzte

Fünf Verletzte hat es Samstagvormittag bei einer Massenkarambolage auf der Südautobahn in Kärnten gegeben.

Ein Deutscher hatte kurz nach 11 Uhr in Fahrtrichtung Italien im Bereich von Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) das baustellenbedingte Ende eines Staus übersehen und war mit seinem Wohnmobil in ein vor ihm stehendes Auto gekracht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, ein Schwerverletzter mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.