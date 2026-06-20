Massenkarambolage auf Südautobahn fordert fünf Verletzte
Fünf Verletzte hat es Samstagvormittag bei einer Massenkarambolage auf der Südautobahn in Kärnten gegeben.
Ein Deutscher hatte kurz nach 11 Uhr in Fahrtrichtung Italien im Bereich von Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) das baustellenbedingte Ende eines Staus übersehen und war mit seinem Wohnmobil in ein vor ihm stehendes Auto gekracht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, ein Schwerverletzter mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
Zuerst raste der Deutsche laut Polizei in das Fahrzeug eines 48-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg. Durch den Aufprall wurde dieser in den Wagen eines 44-jährigen Mannes aus dem Bezirk Feldbach bugsiert, welcher wiederum in das Auto eines 72-jährigen Tschechen donnerte. Dieser fuhr dann in den Pkw eines 65-Jährigen aus dem Bezirk Oberwart auf.
Wie die Landespolizeidirektion Kärnten Samstagabend mitteilte, entstand an allen involvierten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Italien war bis knapp vor 14.00 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt.
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