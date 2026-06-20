Blitzschlag verletzt zwei Feuerwehrleute in Wolfsberg

Zwei Feuerwehrleute haben am Samstag bei der Bekämpfung eines Brandes im Gemeindegebiet von Wolfsberg im Lavanttal einen durch einen Blitz verursachten Stromschlag erlitten.

Der Blitz traf eine beschädigte Stromleitung, in deren Nähe sich die Feuerwehrleute aufhielten. Die beiden Männer wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht, informierte die Polizei.