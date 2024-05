Sicherheitsmaßnahme vor Starkregen: Stausee-Pegel in Kärnten abgesenkt

In weiten Teilen Kärntens werden für die Nacht auf Freitag größere Regenmengen erwartet. Der Verbund als Betreiber der Kraftwerke an der Drau hat sich deshalb dazu entschlossen, die Pegel von drei großen Stauseen abzusenken, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage. Auch beim Land wird die Situation genau beobachtet.