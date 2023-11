Stürme mit bis zu 126km/h: Tausende Kärntner ohne Strom

Man hatte damit gerechnet, alle Vorbereitungen wurden getroffen. Und dennoch trafen die Unwetter, die in der Nacht von Süden her auf Kärnten trafen, das Land heftig: Laut orf.at gab es bisher 92 Feuerwehreinsätze, 1.600 Haushalte waren in den Morgenstunden noch ohne Strom.