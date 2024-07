Segelflieger musste in Kärntner Getreidefeld notlanden

Ein 50 Jahre alter Segelflugzeugpilot aus der Schweiz musste am Mittwoch in einem Getreidefeld in der Kärntner Gemeinde Friesach notlanden, nachdem bei seinem Fluggerät Motorprobleme aufgetreten waren. Der Mann wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus Friesach gebracht, teilte die Landespolizeidirektion mit. Das Segelflugzeug wurde zum kleinen Flugfeld Hirt transportiert.