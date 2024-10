Schweres Zugsunglück bei Villach: Prozess gegen Lokführer gestartet

Nach einem schweren Zugsunglück mit Millionenschaden 2023 in Fürnitz hat sich am Dienstag ein 36-jähriger Lokführer aus Deutschland vor dem Bezirksgericht Villach verantworten müssen. Der Mann war mit seiner Garnitur gegen einen anderen Güterzug geprallt.

Bezirksanwältin Daniela Domenig legt dem Lokführer zur Last, am 20. Jänner 2023 trotz einer Störung seiner Lok nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs gewesen zu sein. Dadurch habe er ein Vorsignal missachtet, ein rechtzeitiges Anhalten vor einem roten Hauptsignal sei dann nicht mehr möglich gewesen.

Der Güterzug rammte einen entgegenkommenden Zug mit Kesselwagen, beladen mit Kerosin, und beschädigte neben fünf Eisenbahnwaggons auch eine Lärmschutzwand sowie einen Strommast. In weiterer Folge kam es durch die etwa 80.000 Liter Kerosin, die ausgetreten waren, und durch den beschädigten Strommasten zu einer Feuersbrunst, die 16 Feuerwehren mit mehr als 200 Mann bekämpfen mussten.

Weiterhin Lokführer

Dem Deutschen, der weiterhin als Lokführer arbeitet, wurden in der Verhandlung unter Richterin Sabrina Pušnik unter anderem fahrlässige Körperverletzung sowie das Herbeiführen einer Feuersbrunst zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung droht ihm bis zu ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 720 Tagessätzen.

15-17 Millionen Euro Schaden

Dem Verfahren schlossen sich auch mehrere Privatbeteiligte an. Die höchsten Forderungen stellen die ÖBB als Infrastrukturunternehmen, der Gesamtschaden dürfte sich auf 15 bis 17 Millionen Euro belaufen. Weiters fordert die Eigentümerfirma der beschädigten Waggons rund 615.000 Euro. Der Verteidiger des Angeklagten, Andrej Mlecka, erkannte die Forderungen nicht an.

Der Angeklagte selbst bekannte sich teilweise schuldig. "Ich trage im Laufe des Geschehens sicher eine Mitverantwortung", so der 36-Jährige. Er war mit einer Lok, die eine Störung an der Zugsicherung hatte, von Tarvis nach Villach unterwegs gewesen, wo diese Störung behoben werden hätte sollen.