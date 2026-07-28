A2 Südautobahn: Unfall nahe Wörthersee-Raststation

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstagmorgen, dem 28. Juli 2026, auf der A2 Südautobahn in Kärnten: Gegen 7.15 Uhr geriet ein 36-jähriger slowakischer Staatsangehöriger kurz nach der Wörthersee-Raststation in Fahrtrichtung Wien mit seinem Pkw ins Schleudern. Er lenkte zudem einen Anhänger, auf dem sich ein weiterer Pkw befand. Der Mann wurde nach Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht.

Fahrzeug blieb quer über die Fahrbahn stehen

Laut Polizeiangaben touchierte der 36-Jährige mit seinem Pkw die Leitschiene, kippte in weiterer Folge um und drehte sich um die eigene Achse. Das Fahrzeug blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung quer über die Fahrbahn stehen.