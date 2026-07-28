Baggerunfall in Rupertiberg: Fahrer stürzt über Böschung

Ein Arbeitsunfall hat sich am Montagnachmittag in Rupertiberg im Bezirk Klagenfurt-Land ereignet. Ein 55-jähriger Angestellter kam mit seinem Bagger auf das rechte Fahrbahnbankett, woraufhin das Fahrzeug über eine Böschung kippte. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Bagger kippt über Böschung in Wiese

Am 27. Juli 2026 gegen 14.40 Uhr war der 55-Jährige mit einem Bagger auf der Gemeindestraße in Rupertiberg unterwegs – in westöstlicher Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das schwere Fahrzeug auf das rechte Fahrbahnbankett.

Der Bagger verlor daraufhin den Halt, kippte nach rechts über die angrenzende Böschung und kam nach etwa zwei bis drei Metern in einer Wiese auf der Seite zum Liegen. Dem 55-Jährigen gelang es, sich selbstständig aus der Baggerkabine zu befreien.