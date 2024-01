Schlepper warfen sechs Männer an Kärntner Grenze aus dem Auto

Sechs syrische Staatsbürger, die illegal nach Österreich eingereist waren, sind am Montagabend am Kärntner Loiblpass angetroffen worden. Die Jugendlichen und Männer im Alter von 14 bis 45 Jahren gaben an, aus einem Auto geworfen worden zu sein, das sie von Slowenien nach Österreich gebracht hatte.

Kurz zuvor waren zwei Pkw nicht zur Grenzkontrolle stehengeblieben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

➤ Lesen Sie mehr: Zwei Autos mit 14 Geschleppten in Kärnten aus dem Verkehr gezogen