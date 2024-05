Rasenmäher-Roboter verletzt krabbelnden Buben (11 Monate) schwer

Ärzte des Klinikums Klagenfurt haben am Montag in einer Aussendung vor massiver Verletzungsgefahr durch Rasenmäher-Roboter für kleine Kinder gewarnt.

"Am Wochenende wurde ein elf Monate alter Bub in unsere Abteilung eingeliefert. Das Kind krabbelte im Garten, als es von dem Rasenmäher-Roboter erfasst wurde und eine massive Verletzung am Fuß davontrug", berichtete Abteilungsvorstand Johannes Schalamon.