Plantage mit 211 Pflanzen: 36-Jährige erzeugte in Kärnten sechs Kilo Cannabis

Rund sechs Kilogramm Cannabis soll eine 36-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land angebaut und erzeugt haben. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag wurde in einem Haus eine professionell betriebene Indoor-Plantage mit 211 Cannabispflanzen sichergestellt. In der Wohnung der Verdächtigen fanden die Ermittler rund vier Kilogramm Cannabis, Verpackungsmaterial, Kräutermühlen und zwei digitale Waagen, teilte die Polizei am Samstag mit.