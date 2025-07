Polizeieinsatz bei Antifa-Camp am Peršmanhof: "Das war ein Dammbruch"

An die sechs Dutzend Männer stürmten den Peršmanhof und ermordeten elf Menschen, zwei Familien mit sieben Kindern - das jüngste gerade einmal acht Monate alt.

Die Täter - Mitglieder der SS-Polizeieinheit 13 - verübten am 25. April 1945 eines der letzten Kriegsverbrechen in Kärnten. Ihr Ziel, ein Hof in Kärnten, war bewusst gewählt, galt er doch als Stützpunkt von Partisanen.

Museum erinnert an den Widerstand

In den 1960er Jahren fand am Peršmanhof die erste Gedenkveranstaltung statt, seit Beginn der 1980er Jahre erinnert ein Museum an das NS-Massaker im Speziellen und den Widerstand der Kärntner Slowenen gegen das NS-Regime im Allgemeinen.