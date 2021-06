Peršmanhof: NS-Täter mordeten nach Lehrbuch

Vor 70 Jahren verübten Mitglieder des SS- und Polizeiregiments 13 eines der letzten Kriegsverbrechen an der Kärntner Zivilbevölkerung. Insgesamt wurden elf Zivilisten ermordet, darunter sieben Kinder. Von 1946 bis Mitte der 1960er Jahre wurde gegen insgesamt 49 Personen wegen dem Massaker am Peršmanhof ermittelt. Im KURIER-Gespräch erklären die Zeithistorikerinnen Lisa Rettl und Claudia Kuretsidis-Haider, warum es nie zu einer Anklage kam und die Täter lehrbuchartig vorgingen (das Gespräch ist eine längere Fassung der KURIER-Story).

Der Peršmanhof, ein Bergbauernhof in Koprein-Petzen bei Eisenkappel, liegt im dünn-besiedelten Südkärntner-Raum an der Nordseite der Karawanken auf über 1000 Meter Höhe. Trotz der Abgeschiedenheit ist der Hof ein zentraler Stützpunkt für die Partisanen im Widerstandskampf gegen die NS-Diktatur. Ana Sadovnik, die Bäuerin am Hof, und ihre Familie zählen zu den verlässlichsten Unterstützer der Partisanen.

KURIER: Frau Kuretsidis-Haider, am 25. April 1945 verübten Mitglieder des SS- und Polizeiregiments 13 das letzte Kriegsverbrechen an der Kärntner Zivilbevölkerung. Sie haben die Volksgerichtsakten und zahlreiche Zeugenaussagen zum Massaker am Peršmanhof untersucht (siehe unten). Warum ist es nie zu einer Anklage gekommen? Claudia Kuretsidis-Haider: Die Ermittlungen waren geprägt von Unterlassungen und schwierigen Umständen interner wie externer Natur. Das Außensenat Klagenfurt des Volksgerichts Graz konnte erst im Februar 1946, also zehn Monate nach dem Verbrechen, aktiv werden, weil die britische Besatzungsmacht in Kärnten erst dann das Verbots- und das Kriegsverbrechergesetz anerkannt hat. Und natürlich mussten auch andere NS-Verbrechen aufgeklärt werden, bei gleichzeitigem Personalmangel. Aber selbstverständlich wurde auch einiges verschleppt und verschlampt.

Was zum Beispiel? Claudia Kuretsidis-Haider: Es blieben viele Gelegenheiten zur Ahndung der Täter ungenützt. Man hat Verfahren gegen verdächtige Personen zu früh eingestellt, ein Lokalaugenschein am Tatort fand erst drei Jahre nach der Tat statt, wichtige Zeugen wurden gar nicht befragt. Dass die Täter damals zum SS- und Polizeiregiment 13 gehörten, also strukturell Teil der Polizei waren, spielte natürlich auch keine unwesentliche Rolle.