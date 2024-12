Perchtenlauf in Kärnten: Schon wieder wurde ein Krampus attackiert

Am Sonntagabend ist erneut ein Krampus während eines Umzugs in Kärnten attackiert und verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr wurde bei dem Perchtenlauf in Knappenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) ein 21-jähriger St. Veiter von einer 55-jährigen St. Veiterin mehrmals an den Hörnern seiner Maske gerissen.