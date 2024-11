Perchtenläufe in Kärnten: 15-jähriger Krampus attackiert

Bei Zwischenfällen bei Krampusläufen in Kärnten ist ein maskierter Percht in Hohenthurn (Villach-Land) von einem Zuschauer verletzt worden. Ein Kind, das am Rande eines Brauchtumslaufes in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) ein Zuckerl verschluckt hatte und zu ersticken drohte, ist von einem Polizisten gerettet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit.

Der 15-Jährige im Krampuskostüm war in Hohenthurn kurz vor 19.00 Uhr attackiert worden. Ein bisher unbekannter Zuschauer hatte die Hörner der Maske gepackt und versucht, dem Krampus die Maske vom Kopf zu reißen. Dabei wurde der Darsteller verletzt und musste in das LKH Villach eingeliefert werden. Eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos. Weitere Ermittlungen werden noch von der Polizeiinspektion Arnoldstein geführt.