Offenbar Paintball-Attacke auf katholische Kirche in Kärnten

Auf eine kürzlich renovierte Kirche in der Gemeinde Wernberg (Bezirk Villach-Land) ist in den vergangenen Tagen ein Farbanschlag verübt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstagnachmittag mitteilte, wurden die Fassade, die Friedhofsmauer und der gepflasterte Vorplatz der Kirche "mit einer bräunlichen Substanz beschmiert". Von der Pfarre Gottestal auf Facebook veröffentlichte Fotos zeigen die Filialkirche Föderlach/Podravlje. "Wir vermuten Paintball", hieß es.