Mann in Kärnten auf dem Nachhauseweg von Zug erfasst und getötet

Ein 35-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der laut Zeugenaussagen stark Betrunkene wollte von einem Fest in Steinfeld über die Bahngleise in seinen Heimatort Greifenburg gehen. Als er gegen 21.35 Uhr die Gleise betrat, passierte ein Zug von Villach in Richtung Lienz die Stelle und erfasste den Mann, teilte die Polizei am Montag mit.