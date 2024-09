Mann hielt Frau in Haus fest: Cobra-Einsatz in Kärnten

Ein 64-jähriger Mann, der eine Frau in seinem Haus im Bezirk Wolfsberg festgehalten hatte, hat in der Nacht auf Donnerstag einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Die Frau, eine litauische Staatsbürgerin, hatte gegen 23.30 Uhr einen Bekannten angerufen und angegeben, dass sie der 64-jährige Schweizer "mit niederschwelliger Gewalt und durch sein einschüchterndes Verhalten" festhalte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann wird angezeigt.