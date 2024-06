Männer stahlen nach Arbeiten in Klagenfurt alter Frau Bargeldkuvert

Drei Unbekannte haben einer alten Dame (95) und deren Tochter (72) am Freitag nach Arbeiten am Dach deren Hauses in Klagenfurt ein Kuvert mit Bargeld gestohlen. Zuvor hatte die Tochter das Trio für den Tausch von Dachrinnen bezahlt und das Geld einem Kuvert entnommen. In einem unbeobachteten Moment dürfte dann einer der Arbeit den Umschlag an sich gebracht haben. Die drei Männer fuhren in einem Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen davon, teilte die Kärntner Polizei mit.