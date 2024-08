Mädchen übers Internet missbraucht: Zwei Kärntner verurteilt

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sind am Freitag am Landesgericht Klagenfurt zwei Kärntner, 40 und 24 Jahre alt, zu unbedingten Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten ein damals zwölfjähriges Mädchen über eine Online-Plattform zu einschlägigen Handlungen aufgefordert - obwohl sie über das Alter des Mädchens Bescheid wussten. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Zu seiner Verteidigung führte der Mann an, dass er nie beabsichtigt gehabt habe, das Mädchen zu treffen: "Es ist nur beim Foto-Austausch geblieben." Das stimme nicht ganz so, bemerkte Kugi: "Wäre es nur der Foto-Austausch gewesen, dann hätten wir nicht einen Strafrahmen von einem bis zehn Jahre Haft. Sie haben zu Handlungen aufgefordert, also Missbrauch begangen."

Ans Licht gekommen war der Fall, als Betreuer des Mädchens - es lebt in einem Heim in der Steiermark - wegen ihres seltsamen Verhaltens Alarm schlugen. Als ihr Handy gesichtet wurde, tauchten die Chats auf, die Strafverfahren gegen gleich mehrere erwachsene Männer in mehreren österreichischen Bundesländern zur Folge hatten.

Devotionalien im Keller gefunden

Für den 40-Jährigen war das übrigens doppeltes Pech: Denn bei einer Hausdurchsuchung wegen der Chats wurden in seinem Keller Hitler-Devotionalien gefunden, was ihm erst im April eine Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz (sechs Monate bedingt plus Geldstrafe) eingebracht hatte. Auf dieses Urteil wurde auch am Freitag Bedacht genommen, als der 40-Jährige wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu 18 Monaten Haft, davon sechs unbedingt, verurteilt wurde. "Das soll nicht nur Sie abschrecken, sondern auch andere", begründete Kugi. Andererseits sei dem Mann sein Geständnis zugute gekommen: "Andere behaupten, dass ihr Handy gehackt worden sei", meinte Kugi.