Mölltal Straße: Zwei Frauen bei Unfall auf B106 verletzt
Am 6. Juli 2026 kam es gegen 16.35 Uhr auf der B106 Mölltal Straße bei Winklern zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal und eine 45-jährige Frau aus Deutschland kollidierten mit ihren Pkw. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und nach Erste-Hilfe-Maßnahmen ins KH Lienz gebracht.
Abbiegemanöver führte zur Kollision
Die 61-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal fuhr mit ihrem Pkw auf der B106 Mölltal Straße von Rangersdorf kommend in Richtung Winklern. Zur selben Zeit war die 45-jährige Frau aus Deutschland in der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs und beabsichtigte, nach links abzubiegen.
Aus bisher unbekannter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Totalschaden und stundenlange Straßensperre
Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach Erste-Hilfe-Maßnahmen ins KH Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Mölltal Straße B106 war bis etwa 17.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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