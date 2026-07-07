Sekundenschlaf auf A10: 19-Jähriger bei Unfall verletzt

Auf der A10 Tauernautobahn ist ein 19-Jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land verletzt worden. Laut eigenen Angaben kam er wegen eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab.

Sekundenschlaf auf der Autobahn

Der Unfall ereignete sich am 06. Juli 2026 gegen 17.40 Uhr im Bereich Feistritz auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach. Der 19-Jährige kam laut eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrsleiteinrichtungen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Villach gebracht.