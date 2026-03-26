"Schnee" am Weihnachtsmarkt: Trio in Kärnten festgenommen

Anfang März wurden die beiden festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen rückte dann auch ein 72-jähriger Klagenfurter ins Visier der Polizei. Er dürfte die beiden mit Kokain beliefert haben und wurde vergangene Woche festgenommen.

Kokain als "Bezahlung"

Dem 72-Jährigen wurde im Zeitraum von Sommer 2025 bis Anfang 2026 der Verkauf von rund 800 Gramm Kokain an zumindest zehn Abnehmer nachgewiesen. Die 39-Jährige und der 49-Jährige fungierten als sogenannte Subdealer für den 72-Jährigen. Das Kokain wurde in der gemeinsamen Wohnung des Pärchens gelagert und vom 49-Jährigen für den Weiterverkauf abgepackt.

Als Gegenleistung erhielten die beiden Kokain für den Eigenkonsum sowie eine Beteiligung am Verkaufserlös. Den anderen beiden Beschuldigten konnte der Verkauf von rund 150 Gramm Kokain nachgewiesen werden.