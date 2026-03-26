"Schnee" am Weihnachtsmarkt: Trio in Kärnten festgenommen
Drei Personen, die Kokain unter anderem aus einem Weihnachtsmarkt-Stand heraus verkauft haben sollen, sind in Kärnten festgenommen worden. Der 39-jährigen Kroatin und den beiden Österreichern, 49 und 72 Jahre alt, wurde der Verkauf von mehreren 100 Gramm der Droge nachgewiesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Die Ermittlungen hatten bereits im September 2025 begonnen, im Fokus stand zuerst ein Pärchen, die 39-jährige kroatische Staatsbürgerin und der 49-jährige Österreicher. Die 39-Jährige soll das Kokain auch "im Zuge eines Weihnachtsmarktes aus einem Verkaufsstand heraus vertrieben" haben, heißt es seitens der Polizei.
Anfang März wurden die beiden festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen rückte dann auch ein 72-jähriger Klagenfurter ins Visier der Polizei. Er dürfte die beiden mit Kokain beliefert haben und wurde vergangene Woche festgenommen.
Kokain als "Bezahlung"
Dem 72-Jährigen wurde im Zeitraum von Sommer 2025 bis Anfang 2026 der Verkauf von rund 800 Gramm Kokain an zumindest zehn Abnehmer nachgewiesen. Die 39-Jährige und der 49-Jährige fungierten als sogenannte Subdealer für den 72-Jährigen. Das Kokain wurde in der gemeinsamen Wohnung des Pärchens gelagert und vom 49-Jährigen für den Weiterverkauf abgepackt.
Als Gegenleistung erhielten die beiden Kokain für den Eigenkonsum sowie eine Beteiligung am Verkaufserlös. Den anderen beiden Beschuldigten konnte der Verkauf von rund 150 Gramm Kokain nachgewiesen werden.
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