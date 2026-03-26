SS-Fetisch und Tierquälerei: Bizarrer Prozess in Wien

Der Angeklagte selbst verlas eine mehrseitige Erklärung: "Ich schäme mich zutiefst, für das, was passiert ist", sagte er unter Tränen. Er sei selbst für sein Handeln verantwortlich und arbeite mit seinem Partner ernsthaft an einem Neustart seines Lebens. Er habe damals viel Drogen und Alkohol konsumiert. "Mir ist bewusst geworden, wie sehr mich meine Sucht zerstört hat", räumte er ein. Er habe keine Kontakte zu rechtsextremen Kreisen. Die zahlreichen Videos, Bilder und Chatnachrichten seien keine NS-Verherrlichung, sondern eine "fehlgeleitete sexualisierte Kommunikation" gewesen. "Ich weiß, wie erschreckend und abstoßend das ist", sagte er zu den Vorwürfen. Aber: "Im Rauschzustand ist man ein anderer Mensch."

Seine Festnahme sei eine "traumatische Situation" gewesen. Seit der U-Haft habe er weder Drogen noch Alkohol konsumiert. "Ich trinke nicht mal Kaffee", ließ er Richter und Geschworene wissen. Nun stehe er mit beiden Beinen im Leben, er habe ein stabiles soziales Umfeld und einen Job. "Es tut mir Leid gegenüber allen Opfern von Pädophilie, allen Tieren und meiner Familie und Freunden", schloss er.

Gutachten attestiert Störung der Sexualpräferenz

Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Mann Zurechnungsfähigkeit. "Die Konsumation dieser Substanzen (Alkohol und Drogen, Anm.) führt nicht dazu, Recht und Unrecht nicht mehr unterscheiden zu können", erklärte die Sachverständige. Allein die Hemmschwelle falle. Der Angeklagte habe eine Anpassungsstörung und eine Störung der Sexualpräferenz. "Es kann auch die Feuerwehr sein, es muss nicht die Waffen-SS sein", sagte sie bezüglich seines Fetisches. Wichtig sei eine weitergehende Abstinenz von Alkohol und Drogen sowie eine Sozialtherapie und das Fernhalten von Plattformen im Darkweb, sonst steige er "sofort in alte Muster ein". Aus fachärztlicher Sicht sei eine stationäre Aufnahme in ein forensisch-therapeutisches Zentrum aber nicht erforderlich, erklärte sie.

"Er ist ein ganz seltenes Beispiel an vorbildhafter Resozialisierung", sagte der Bewährungshelfer des Angeklagten. Er habe einen Job und singe im Kirchenchor. Der Angeklagte habe sich in jemanden verliebt, der "offensichtlich ein Nazi" sei, erklärte er das vorgeworfene Verhalten. Aus seiner Sicht reiche aber eine "ambulante engmaschige Betreuung", denn es sei "viel besser, ihn in einem gesunden Umfeld zu halten".

Die Geschworenen haben sich bereits zur Beratung zurückgezogen.