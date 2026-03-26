Spott über Simone Lugner kostet arbeitslosen Steirer 4.500 Euro

Wegen Beleidigungen in sozialen Medien hat Simone Lugner, Witwe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner, einen Steirer geklagt. Der arbeitslose Mann, wegen eines Bandscheibenvorfalls aktuell im Krankenstand, teilte auf seiner Facebook-Seite zwei Artikel über Lugner und spottete: „Blond, blöd und deppert“. Laut Bericht der Kronen Zeitung behauptete der elffach Vorbestrafte außerdem, Simone habe "noch nie etwas geleistet und könne nur Männer ausnehmen".

In Graz wurde der Arbeitslose deshalb nun verurteilt. Er gab sich einsichtig und bat Lugners Anwalt Florian Höllwarth, seine Entschuldigung zu übermitteln. Er werde diese auch öffentlich posten, sagte der 45-Jährige, der Höllwarths schriftliche Versuche, die Causa im Vorfeld außergerichtlich zu regeln, ignoriert hatte.