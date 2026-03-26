Flammen auf Balkon: Mehrere Verletzte bei Brand in Wien

Ein Brand in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten hat in der Nacht auf Donnerstag mehrere Verletzte gefordert. Sieben Menschen inhalierten Rauchgase, fünf davon wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht, teilte die Berufsrettung mit.

Laut Feuerwehr griffen Flammen von einem Balkon auf eine Wohnung im unteren Bereich des zwölfstöckigen Wohnhauses über. Viele Menschen flüchteten selbst, auch zwei Katzen und ein Hund wurden aus dem Haus gerettet. Die Brandursache ist unklar.