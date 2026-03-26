Flammen auf Balkon: Mehrere Verletzte bei Brand in Wien
Ein Brand in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten hat in der Nacht auf Donnerstag mehrere Verletzte gefordert. Sieben Menschen inhalierten Rauchgase, fünf davon wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht, teilte die Berufsrettung mit.
Laut Feuerwehr griffen Flammen von einem Balkon auf eine Wohnung im unteren Bereich des zwölfstöckigen Wohnhauses über. Viele Menschen flüchteten selbst, auch zwei Katzen und ein Hund wurden aus dem Haus gerettet. Die Brandursache ist unklar.
Am Mittwoch gegen 22.00 Uhr soll der Brand auf einem Balkon ausgebrochen sein. Möbel brannten aus bisher ungeklärter Ursache, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Flammen griffen in weiterer Folge auch auf die dazugehörige Wohnung über. Zwei Personen retteten sich aus der Wohnung, sie erlitten Verletzungen aufgrund von Rauchgasen. Zwei Nachbarn versuchten, die Flammen zu löschen. Auch sie mussten danach betreut werden, weil sie dabei Rauchgase einatmeten.
Insgesamt betreute die Wiener Berufsrettung 21 Personen, bei vielen der Betroffenen ging es dabei aber eher um den Wärmeerhalt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Flammen wurden von außen über den Balkon unter Kontrolle gebracht.
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