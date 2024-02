Verschwörungstheoretiker rüsteten gegen Putin: Staatsschutz-Chefin im Zeugenstand

1,5 Kilo TNT, 20 Sprengzünder, 70 Waffen, 8,5 kg Schwarzpulver, 8 Stück Rohrbalken, Stahlkugeln, verschiedene Chemikalien, darunter Salpetersäure und Schwefelsäure: All das wurde im Februar 2023 bei einem Rettungseinsatz in einem Messie-Haus in der 100-Seelen-Gemeinde Kleindiex (Bezirk Völkermarkt) gefunden.

Am Donnerstag geht nun die Suche nach der Antwort weiter: Was wollten ein 29-jähriger Steirer, eine 68-jährige gebürtige Britin und ihre 69-jährige Verlobte aus Tirol, die in dem verwahrlosten Haus des 68-jährigen Briten lebten - mit dem die 68-Jährige offenbar ebenfalls verlobt war - mit all diesen Utensilien?

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt: Eine Rohrbombe "von verheerender Wirkung" bauen.