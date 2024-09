Dritter Brand in Klagenfurter Stadtteil innerhalb von drei Wochen

Ein leer stehender Stall hat in der Nacht auf Dienstag in der Pulverturmstraße in Klagenfurt Feuer gefangen.

Das Gebäude brannte komplett nieder, die Ursache stand vorerst nicht fest. Die Brandermittler widmen dem Fall aber besondere Aufmerksamkeit, denn es war bereits der dritte Brand in der Umgebung in den vergangenen drei Wochen, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.

Keine Verletzen

Laut Polizei war die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag kurz nach 2.00 Uhr alarmiert worden. Die Löschversuche der 40 Feuerwehrleute verliefen aber ergebnislos. Menschen und Tiere waren dabei nicht gefährdet, weil der Stall leer stand.

Bereits am 13. August und am 1. September waren zwei leer stehende Hütten in Waldstücken nicht weit entfernt vom aktuellen Brandort in Flammen aufgegangen. Die Ermittler waren am Dienstagvormittag noch mit den Erhebungen beschäftigt.