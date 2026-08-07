Klagenfurt: Teenager bedrohte Mutter mit Messer

Ein 16-jähriger Jugendlicher soll am Mittwochnachmittag seine 54-jährige Mutter in Klagenfurt mit einem Küchenmesser bedroht haben. Laut Polizei Kärnten wurde um 16.50 Uhr ein Notruf abgesetzt, da eine Frau mutmaßlich mit einem Messer bedroht worden war.

Situation bei Eintreffen der Polizei bereits beruhigt

Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Mutter und Sohn wurden vor Ort angetroffen. Im Zuge einer kurzen Sachverhaltsklärung konnte eruiert werden, dass der 16-Jährige seine Mutter zuvor mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben soll.