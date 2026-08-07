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Kärnten

Klagenfurt: Teenager bedrohte Mutter mit Messer

In Klagenfurt soll ein 16-Jähriger seine Mutter mit einem Küchenmesser bedroht haben, die Polizei verhängte Schutzmaßnahmen.
07.08.2026, 08:53

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ein 16-jähriger Jugendlicher soll am Mittwochnachmittag seine 54-jährige Mutter in Klagenfurt mit einem Küchenmesser bedroht haben. Laut Polizei Kärnten wurde um 16.50 Uhr ein Notruf abgesetzt, da eine Frau mutmaßlich mit einem Messer bedroht worden war.

Situation bei Eintreffen der Polizei bereits beruhigt

Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Mutter und Sohn wurden vor Ort angetroffen. Im Zuge einer kurzen Sachverhaltsklärung konnte eruiert werden, dass der 16-Jährige seine Mutter zuvor mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben soll.

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Aufgrund der erfolgten Gefahrenanalyse sprach die Polizei am 6. August 2026 um 17.15 Uhr ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 16-Jährigen aus.

Blaulicht Klagenfurt Kärnten
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