Weltkriegsgranate in den Kärntner Karawanken kontrolliert gesprengt

Ein Kletterer aus Deutschland hat am Montagnachmittag während seiner Tour auf den Lärchenturm in den Kärntner Karawanken eine Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Der Mann hatte sofort die Einsatzkräfte verständigt, nachdem er das rostige und hochexplosive Relikt zwischen den Steinen gesehen hatte. Die Granate wurde schließlich kontrolliert gesprengt, weil ein Abtransport zu gefährlich gewesen wäre, teilte die Polizei mit.

Zweiter Fund in kurzer Zeit

Vor der Sprengung wurde ein hunderte Meter umfassender Sperrkreis rund um den Fundort gezogen, um Alpinisten vor Splittern zu schützen. Nach der erfolgreichen Sprengung wurde das Areal wieder freigegeben.

Erst Ende Mai hatte ein Bergsteiger unweit vom aktuellen Fundort eine Weltkriegsgranate entdeckt, diese war an Ort und Stelle entschärft worden.