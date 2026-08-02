Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Kärnten

Plötzlich stand der Lkw in Flammen: Hunderttausende Euro Schaden

Ein Kippmast-Lkw ist nach Holzseilarbeiten in Teuchl in Flammen aufgegangen. Fünf Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf den Wald.
02.08.2026, 17:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ausgebrannter Lkw

Ein Lkw ist am Samstagnachmittag bei Holzseilarbeiten in Teuchl in der Gemeinde Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) in Flammen aufgegangen. Der entstandene Schaden könnte laut ORF in die Hunderttausende Euro gehen. Verletzt wurde niemand.

Brennender Lkw

Schwieriger Einsatz für die Wehren.

Ein forstwirtschaftliches Unternehmen hatte am Morgen mit Holzseilarbeiten entlang eines Forstwegs begonnen. Gegen Mittag waren die Arbeiten beendet. Rund eine Stunde später bemerkten Anrainer, dass der Kippmast-Lkw plötzlich brannte und schlugen Alarm.

Drei Waldbrände nach Gewitter: Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Fünf Feuerwehren rückten mit rund 50 Einsatzkräften aus. Es gelang ihnen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Der Lkw wurde jedoch vollständig zerstört.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

ORF
kurier.at  | 

Kommentare