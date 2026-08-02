Plötzlich stand der Lkw in Flammen: Hunderttausende Euro Schaden

Ein Lkw ist am Samstagnachmittag bei Holzseilarbeiten in Teuchl in der Gemeinde Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) in Flammen aufgegangen. Der entstandene Schaden könnte laut ORF in die Hunderttausende Euro gehen. Verletzt wurde niemand.

Ein forstwirtschaftliches Unternehmen hatte am Morgen mit Holzseilarbeiten entlang eines Forstwegs begonnen. Gegen Mittag waren die Arbeiten beendet. Rund eine Stunde später bemerkten Anrainer, dass der Kippmast-Lkw plötzlich brannte und schlugen Alarm.

Fünf Feuerwehren rückten mit rund 50 Einsatzkräften aus. Es gelang ihnen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern. Der Lkw wurde jedoch vollständig zerstört.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.