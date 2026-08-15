Ein Urlaubsflug von Klagenfurt auf die Baleareninsel Mallorca hat in der Nacht auf Samstag für die Mitglieder einer achtköpfigen Polterrunde ein vorzeitiges Ende gefunden. Der Pilot hatte zwei Betrunkenen aus der Gruppe die Mitnahme verweigert. Daraus entstand eine heftige Diskussion mit dem Flugpersonal, die Polizei musste einschreiten. Der Rest der Gruppe verließ darauf das Flugzeug und lieferte sich Handgreiflichkeiten mit der Polizei. Vier der Männer wurden festgenommen.

Die Polterrunde wollte gegen 22.40 Uhr am Flughafen Klagenfurt-Annabichl das Flugzeug besteigen, der Pilot wollte allerdings zwei Männern wegen Alkoholisierung nicht mitnehmen. Dadurch kam es zwischen Flugpersonal und den Männern aus den Bezirken Klagenfurt Land und Feldkirchen zu lautstarken Auseinandersetzungen, was schließlich auch den Einsatz der Polizei erforderte. Die beiden Männer beschimpften die Beamten und mussten zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion Annabichl gebracht werden.