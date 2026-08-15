Polterrunde eskaliert am Flughafen: Pilot verweigerte den Mitflug
Ein Urlaubsflug von Klagenfurt auf die Baleareninsel Mallorca hat in der Nacht auf Samstag für die Mitglieder einer achtköpfigen Polterrunde ein vorzeitiges Ende gefunden. Der Pilot hatte zwei Betrunkenen aus der Gruppe die Mitnahme verweigert. Daraus entstand eine heftige Diskussion mit dem Flugpersonal, die Polizei musste einschreiten. Der Rest der Gruppe verließ darauf das Flugzeug und lieferte sich Handgreiflichkeiten mit der Polizei. Vier der Männer wurden festgenommen.
Die Polterrunde wollte gegen 22.40 Uhr am Flughafen Klagenfurt-Annabichl das Flugzeug besteigen, der Pilot wollte allerdings zwei Männern wegen Alkoholisierung nicht mitnehmen. Dadurch kam es zwischen Flugpersonal und den Männern aus den Bezirken Klagenfurt Land und Feldkirchen zu lautstarken Auseinandersetzungen, was schließlich auch den Einsatz der Polizei erforderte. Die beiden Männer beschimpften die Beamten und mussten zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion Annabichl gebracht werden.
Der Abgang ihrer Freunde veranlasste den Rest der Gruppe, das Flugzeug etwas später wieder zu verlassen. Neuerlich musste die Polizei gerufen werden. Dabei zeigten sich vier der Männer laut Polizei äußerst aggressiv und es kam zu Handgreiflichkeiten mit den Beamten. Vier der „Polterer“ wurden wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und eine Person wegen einer Verwaltungsübertretung vorläufig festgenommen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Das Flugzeug konnte mit einer Verspätung von etwas mehr als einer Stunde starten.
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