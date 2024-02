Kärntner verlor nach Schlag mit Weinglas ein Auge: Sechs Jahre Haft

Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ist am Donnerstag ein 38-jähriger Steirer am Landesgericht Klagenfurt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im vergangenen Herbst in einem Gasthaus im Bezirk Wolfsberg einen 26-Jährigen mit einem Weinglas ins Gesicht geschlagen. Die Glassplitter bohrten sich in dessen Auge, das nicht mehr gerettet werden konnte, berichtete der ORF Kärnten. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.