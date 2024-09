Kärntner trat Tür zu brennender Wohnung ein und rettete Bewusstlosen

So geht Zivilcourage: Ein 36 Jahre alter Mann hat am Sonntag in der Früh einem 21-Jährigen in St. Veit in Kärnten das Leben gerettet. Aber was war passiert? Der jüngere Mann war in der Nacht nach Hause gekommen und hatte Hunger. So entschloss er sich, sich eine Tiefkühlpizza zu machen.

Dabei war er aber auf der Couch eingeschlafen, das Kochgut fing Feuer und begann zu qualmen. Zu dem Zeitpunkt war ein 36-Jähriger gegen fünf Uhr früh am Weg nach Hause. Er habe erst einen akustischen Rauchmelder aus einem Wohnprojekt an der Straße gehört, erinnert sich der St. Veiter an die dramatischen Sekunden. Danach habe der den Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung qualmte.

Er klopfte erst lautstark an die Türe, aber als keine Reaktion kam, trat der 36-Jährige kurzerhand die Tür ein. Und das war gut so, denn in der Wohnung fand er den 21-Jährigen bewusstlos auf der Couch liegen, den er rasch aus der verrauchten Wohnung bringen konnte. In der Zwischenzeit hatte ein Nachbar die Feuerwehr verständigt, die den Küchenbrand löschte. Der 21-Jährige war bald wieder ansprechbar wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus St. Veit an der Glan gebracht.