Kärnten: Schnapsdieb stahl 35 Flaschen Spirituosen

Der Mann hatte in dem Oberkärntner Lebensmittelgeschäft vier Flaschen an sich genommen, war aber von einer Einkäuferin beobachtet worden. Die Kundin informierte eine Angestellte. Die Angestellte sprach ihn am Parkplatz auf den Diebstahl an, dieser fuhr daraufhin davon. In einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Pensionist gestoppt. Ihm konnten fünf Diebstähle von Spirituosen in Lebensmittelgeschäften nachgewiesen werden. Weitere Ermittlungen werden noch geführt, wie die Polizeiinspektion Obervellach am dritten Adventwochenende mitteilte.