Tochter missbraucht: 40-Jähriger in Klagenfurt verurteilt

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Weil er seine minderjährige Tochter missbraucht und vergewaltigt haben soll, ist am Mittwoch ein 40-jähriger Mann am Landesgericht Klagenfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, Staatsanwältin Barbara Baum gab keine Erklärung ab, das Urteil war damit nicht rechtskräftig.

Die heute volljährige Tochter hatte ihren Vater seit mehreren Jahren massiv belastet, zuerst hatte sie sich einer Freundin und einer Jugendschutzeinrichtung anvertraut, bevor sie ihn bei der Polizei anzeigte. Der Angeklagte hatte sich den gesamten Prozess über nicht schuldig bekannt und alle Vorwürfe vehement abgestritten. "Vollkommen isoliert" Dass die Frau erst Jahre später Anzeige erstattete, begründete die Staatsanwältin mit einer "Traumabindung": "Sie ist erst als Kind aus der Dominikanischen Republik nach Österreich zu ihrem Vater gekommen. Sie konnte erst kein Deutsch, war von ihrer Mutter getrennt, sozial vollkommen isoliert und war vom Angeklagten absolut abhängig. Sie hat sich mit den Übergriffen arrangiert. Hat versucht, sie zu vergessen, zu verdrängen und hat sich sogar selbst die Schuld dafür gegeben."